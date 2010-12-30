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Новиков Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1947

Дата смерти

30.12.2010

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1973

Дочь: Рощинина Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Новикова Вера Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Максим Владимирович

Мать ребёнка: Новикова Вера Владимировна

Смерть
30.12.2010
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