Новиков Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1947
Дата смерти30.12.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1973
Дочь: Рощинина Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Новикова Вера Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Максим Владимирович
Мать ребёнка: Новикова Вера Владимировна
Смерть
30.12.2010