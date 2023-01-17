Мостовой Шлема (Семен) Шмулевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мостовой Шлема (Семен) Шмулевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Мостовой Шмуль Аврум-Ицкович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1904

Сын: Мостовой Рувим Шлемович

Мать ребёнка: ?

Хейлово, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мостовой Емельян Семенович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мостовой Захар Семенович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мостовой Ефим Семенович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мостовой Авраам Семенович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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