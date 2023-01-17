Мостовой Шлема (Семен) Шмулевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Мостовой Шмуль Аврум-Ицкович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: ?
Хейлово, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мостовой Емельян Семенович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мостовой Авраам Семенович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно