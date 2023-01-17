Виноградова (Глаголева) Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Виноградов Андрей Борисович
Отец ребёнка: Виноградов Борис Андреевич
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Надежда Борисовна
Отец ребёнка: Виноградов Борис Андреевич
Рождение ребёнка
1881
Сын: Виноградов Николай Борисович
Отец ребёнка: Виноградов Борис Андреевич
Рождение ребёнка
1883
Сын: Виноградов Сергей Борисович
Отец ребёнка: Виноградов Борис Андреевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Раевская Елизавета Борисовна
Отец ребёнка: Виноградов Борис Андреевич
Рождение ребёнка
1889
Сын: Виноградов Александр Борисович
Отец ребёнка: Виноградов Борис Андреевич
Смерть
Неизвестно