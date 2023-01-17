Виноградова (Глаголева) Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиноградова (Глаголева) Варвара Андреевна

Виноградова (Глаголева) Варвара Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Виноградов Андрей Борисович

Отец ребёнка: Виноградов Борис Андреевич

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Надежда Борисовна

Отец ребёнка: Виноградов Борис Андреевич

Рождение ребёнка
1881

Сын: Виноградов Николай Борисович

Отец ребёнка: Виноградов Борис Андреевич

Рождение ребёнка
1883

Сын: Виноградов Сергей Борисович

Отец ребёнка: Виноградов Борис Андреевич

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Раевская Елизавета Борисовна

Отец ребёнка: Виноградов Борис Андреевич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Виноградов Александр Борисович

Отец ребёнка: Виноградов Борис Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close