Бармотина (Тонких) Прасковья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бармотина (Тонких) Прасковья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Тонких Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Бармотина Анисия Петровна

Отец ребёнка: Бармотин Петр Моисеевич

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Бармотина Анна Петровна

Отец ребёнка: Бармотин Петр Моисеевич

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.10.1878

Дочь: Бармотина Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Бармотин Петр Моисеевич

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.04.1882

Сын: Бармотин Яков Петрович

Отец ребёнка: Бармотин Петр Моисеевич

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.05.1883

Дочь: Толстошеева (Бармотина) Елена Петровна

Отец ребёнка: Бармотин Петр Моисеевич

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.04.1893

Сын: Бармотин Иван Петрович

Отец ребёнка: Бармотин Петр Моисеевич

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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