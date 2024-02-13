Бармотина (Тонких) Прасковья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Тонких Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Бармотина Анисия Петровна
Отец ребёнка: Бармотин Петр Моисеевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Бармотина Анна Петровна
Отец ребёнка: Бармотин Петр Моисеевич
Рождение ребёнка
01.10.1878
Дочь: Бармотина Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Бармотин Петр Моисеевич
Рождение ребёнка
?.04.1882
Отец ребёнка: Бармотин Петр Моисеевич
Рождение ребёнка
14.05.1883
Дочь: Толстошеева (Бармотина) Елена Петровна
Отец ребёнка: Бармотин Петр Моисеевич
Рождение ребёнка
17.04.1893
Отец ребёнка: Бармотин Петр Моисеевич
Смерть
Неизвестно