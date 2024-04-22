Афанасий Иванов
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Иван Агафонов
Мать: Екатерина Кондратова
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Ксения Афанасьева
Мать ребёнка: Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Домна Афанасьева
Мать ребёнка: Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Ольга Афанасьева
Мать ребёнка: Татьяна Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Петрова
Смерть
Неизвестно