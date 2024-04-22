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Афанасий Иванов

Место рождения

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Иван Агафонов

Мать: Екатерина Кондратова

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Ксения Афанасьева

Мать ребёнка: Татьяна Петрова

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Домна Афанасьева

Мать ребёнка: Татьяна Петрова

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ольга Афанасьева

Мать ребёнка: Татьяна Петрова

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Петрова

Смерть
Неизвестно
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