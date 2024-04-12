Леонтьев Тит Кондратьев
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Леонтьев Кондрат Козьмин
Мать: Леонтьева Елена Иванова
1 год в 1795 г. РС Шатровская волость, д.Ожогина 1795 (ГАТО. 154-8-183)
Бракосочетание
24.02.1813
24 февраля 1813 года деревни Ожогиной крестьянин Тит Кондратьев Леонтьев первым браком деревни Дворецкой крестьянской Поручители: Спиридон Чащин, Кирило Щелканов Тобольск 156 15 1157 1813 МК Камышевск... Показать все
Смерть
Неизвестно