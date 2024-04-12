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Леонтьев Тит Кондратьев

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Леонтьев Кондрат Козьмин

Мать: Леонтьева Елена Иванова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
1 год в 1795 г. РС Шатровская волость, д.Ожогина 1795 (ГАТО. 154-8-183)
Бракосочетание
24.02.1813

Жена: Леонтьева Евдокия Иванова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
24 февраля 1813 года деревни Ожогиной крестьянин Тит Кондратьев Леонтьев первым браком деревни Дворецкой крестьянской Поручители: Спиридон Чащин, Кирило Щелканов Тобольск 156 15 1157 1813 МК Камышевск... Показать все
Смерть
Неизвестно
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