Блинова (Ростовцева) Зоя Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Ростовцева) Зоя Павловна

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Место рождения

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.04.1966

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1966

Отец: Ростовцев Павел Николаевич

Мать: Ростовцева Любовь Ивановна

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1983

Сын: Блинов Алексей

Отец ребёнка: Блинов Анатолий

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.02.1985

Сын: Блинов Максим

Отец ребёнка: Блинов Анатолий

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1990

Сын: Блинов Евгений

Отец ребёнка: Блинов Анатолий

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1995

Сын: Блинов Владислав

Отец ребёнка: Блинов Анатолий

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