Сигаева Федосья Денисовна
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: не указан
Проживал в доме Кирилла Алексеевича Сигаева (1789-1851), указан как второй пасынок. Предположительно фамилию Сигаев унаследовал от отчима. Первый пасынок КАС тоже Иван Родионович (1807)- вероятно брат... Показать все
Смерть
Неизвестно