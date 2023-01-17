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Сигаева Федосья Денисовна

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Место рождения

Криволучье-Ивановка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Криволучье-Ивановка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Сигаев Иван Родионович

Отец ребёнка: не указан

Криволучье-Ивановка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Проживал в доме Кирилла Алексеевича Сигаева (1789-1851), указан как второй пасынок. Предположительно фамилию Сигаев унаследовал от отчима. Первый пасынок КАС тоже Иван Родионович (1807)- вероятно брат... Показать все
Смерть
Неизвестно
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