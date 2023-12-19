Юрлов Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрлов Павел Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1935

Отец: Петр

Мать: Поля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Неизвестная

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Мать ребёнка: Неизвестная

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евгений

Мать ребёнка: Неизвестная

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Мать ребёнка: Неизвестная

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестная

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрлова Зоя Трофимовна

Смерть
Неизвестно

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