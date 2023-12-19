Юрлов Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Неизвестная
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Мать ребёнка: Неизвестная
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евгений
Мать ребёнка: Неизвестная
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Мать ребёнка: Неизвестная
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестная
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юрлова Зоя Трофимовна
Смерть
Неизвестно