Меновщиков Агафон Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Меновщиков Кирилл Иоаннов
Мать: Евдокия Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Иосифова
Рождение ребёнка
1840
Сын: Меновщиков Матвей Агофонович
Мать ребёнка: Параскева Иосифова
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Меновщикова Марфа Агафоновна
Мать ребёнка: Параскева Иосифова
Смерть
Неизвестно