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Меновщиков Агафон Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Меновщиков Кирилл Иоаннов

Мать: Евдокия Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Иосифова

Рождение ребёнка
1840

Сын: Меновщиков Матвей Агофонович

Мать ребёнка: Параскева Иосифова

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Меновщикова Марфа Агафоновна

Мать ребёнка: Параскева Иосифова

Смерть
Неизвестно

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