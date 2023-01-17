Кокорева Праскева Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиПосле 1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Кокорев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Кокорев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ефимия Андреевна
Отец ребёнка: Кокорев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Кокорев Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1864