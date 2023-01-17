Кокорева Праскева Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокорева Праскева Емельянова

Кокорева Праскева Емельянова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Кокорев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Кокорев Андрей Иванович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ефимия Андреевна

Отец ребёнка: Кокорев Андрей Иванович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Кокорев Андрей Иванович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорев Андрей Иванович

Смерть
После 1864
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close