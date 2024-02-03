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Петренко Александр Леонтьевич

Место рождения

Масычево, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петренко Леонтий (Гойда)

Мать: не указана

Масычево, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петренко Иван Александрович

Мать ребёнка: Петренко (Кириченко) Матрена Федоровна

Масычево, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петренко Игнат

Мать ребёнка: Петренко (Кириченко) Матрена Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пилюгина (Петренко) Раиса Александровна

Мать ребёнка: Петренко (Кириченко) Матрена Федоровна

Масычево, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петренко (Кириченко) Матрена Федоровна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Петренко Алексей Александрович

Мать ребёнка: Петренко (Кириченко) Матрена Федоровна

Масычево, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Петренко Павел

Мать ребёнка: Петренко (Кириченко) Матрена Федоровна

Масычево, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Кныш (Петренко) Елена

Мать ребёнка: Петренко (Кириченко) Матрена Федоровна

Масычево, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Петренко) Евдокия

Мать ребёнка: Петренко (Кириченко) Матрена Федоровна

Масычево, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Масычево, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

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