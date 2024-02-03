Петренко Александр Леонтьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петренко Леонтий (Гойда)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петренко Иван Александрович
Мать ребёнка: Петренко (Кириченко) Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петренко Игнат
Мать ребёнка: Петренко (Кириченко) Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пилюгина (Петренко) Раиса Александровна
Мать ребёнка: Петренко (Кириченко) Матрена Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Сын: Петренко Алексей Александрович
Мать ребёнка: Петренко (Кириченко) Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Петренко Павел
Мать ребёнка: Петренко (Кириченко) Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Кныш (Петренко) Елена
Мать ребёнка: Петренко (Кириченко) Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Петренко) Евдокия
Мать ребёнка: Петренко (Кириченко) Матрена Федоровна
Смерть
Неизвестно