Мелешкин Семен Филиппович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти06.10.1941
ПолМужской
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
1929
Сын: Мелешкин Михаил Семенович
Мать ребёнка: Мелешкина Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
27.10.1931
Дочь: Милешкина Зинаида Семеновна
Мать ребёнка: Цаплыгина Екатерина Григорьевна
Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Мелешкина Валентина Семеновна
Рождение ребёнка
29.04.1936
Дочь: Мелешкина Александра Семеновна
Мать ребёнка: Мелешкина Екатерина Григорьевна
Смерть
06.10.1941
Призван на войну Петровским РВК Саратовской обл 26.6.1941. Место службы: Управление 15 района авиационного базирования. Пропал без вести в Смоленской области 15-й район авиационного базирования (в... Показать все
Рождение ребёнка
1941
Сын: Мелешкин Виктор Семенович
Мать ребёнка: Мелешкина Екатерина Григорьевна