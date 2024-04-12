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Мелешкин Семен Филиппович

Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

06.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Мелешкин Филипп Михайлович

Мать: Серова Анстасия Степановна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Мелешкин Михаил Семенович

Мать ребёнка: Мелешкина Екатерина Григорьевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.10.1931

Дочь: Милешкина Зинаида Семеновна

Мать ребёнка: Цаплыгина Екатерина Григорьевна

Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Мелешкина Валентина Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
29.04.1936

Дочь: Мелешкина Александра Семеновна

Мать ребёнка: Мелешкина Екатерина Григорьевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
06.10.1941
Призван на войну Петровским РВК Саратовской обл 26.6.1941. Место службы: Управление 15 района авиационного базирования. Пропал без вести в Смоленской области 15-й район авиационного базирования (в... Показать все
Рождение ребёнка
1941

Сын: Мелешкин Виктор Семенович

Мать ребёнка: Мелешкина Екатерина Григорьевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
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