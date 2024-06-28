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Гусаков Николай Егорович(Георгиевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1911

Отец: Гусаков Георгий(Егор)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусакова (Константинова) Мария Петровна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Развод
Неизвестно

Жена: Гусакова (Константинова) Мария Петровна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупряева (Блинова) Серафима Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.09.1933

Дочь: Гусакова Нэля Николаевна

Мать ребёнка: Гусакова (Константинова) Мария Петровна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Краснооктябрьский р-н.
Рождение ребёнка
29.09.1936

Дочь: Дудкина (Гусакова) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Чупряева (Блинова) Серафима Дмитриевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
12.06.1940

Дочь: Чулкова (Гусакова) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Чупряева (Блинова) Серафима Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.06.1944

Дочь: Данилова (Гусакова) Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Чупряева (Блинова) Серафима Дмитриевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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