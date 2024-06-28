Гусаков Николай Егорович(Георгиевич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1911
Отец: Гусаков Георгий(Егор)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1933
Дочь: Гусакова Нэля Николаевна
Мать ребёнка: Гусакова (Константинова) Мария Петровна
Краснооктябрьский р-н.
Рождение ребёнка
29.09.1936
Дочь: Дудкина (Гусакова) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Чупряева (Блинова) Серафима Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.06.1940
Дочь: Чулкова (Гусакова) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Чупряева (Блинова) Серафима Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.06.1944
Дочь: Данилова (Гусакова) Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Чупряева (Блинова) Серафима Дмитриевна
Смерть
Неизвестно