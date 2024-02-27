Туева (Новьюхова) Маргарита Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туева (Новьюхова) Маргарита Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1960

Отец: Новьюхов Степан Иванович

Мать: Яврова Матрёна Петровна

Рождение ребёнка
02.01.1980

Дочь: Воложанина Наталья Витальевна

Отец ребёнка: Тынзянов Виталий Васильевич

Рождение ребёнка
30.08.1981

Дочь: Лапина Вита Витальевна

Отец ребёнка: Тынзянов Виталий Васильевич

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
18.12.1982

Сын: Тынзянов Пётр Витальевич

Отец ребёнка: Тынзянов Виталий Васильевич

Рождение ребёнка
23.11.1986

Сын: Тынзянов Илья Витальевич

Отец ребёнка: Тынзянов Виталий Васильевич

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
05.09.1990

Дочь: Андреева Анжелика Витальевна

Отец ребёнка: Тынзянов Виталий Васильевич

Рождение ребёнка
11.05.1995

Сын: Тынзянов Виталий Витальевич

Отец ребёнка: Тынзянов Виталий Васильевич

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
19.06.1999

Дочь: Петухова Ольга Витальевна

Отец ребёнка: Тынзянов Виталий Васильевич

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тынзянов Виталий Васильевич

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