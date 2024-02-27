Туева (Новьюхова) Маргарита Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1960
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1960
Отец: Новьюхов Степан Иванович
Мать: Яврова Матрёна Петровна
Рождение ребёнка
02.01.1980
Дочь: Воложанина Наталья Витальевна
Отец ребёнка: Тынзянов Виталий Васильевич
Рождение ребёнка
30.08.1981
Дочь: Лапина Вита Витальевна
Отец ребёнка: Тынзянов Виталий Васильевич
Рождение ребёнка
18.12.1982
Отец ребёнка: Тынзянов Виталий Васильевич
Рождение ребёнка
23.11.1986
Отец ребёнка: Тынзянов Виталий Васильевич
Рождение ребёнка
05.09.1990
Дочь: Андреева Анжелика Витальевна
Отец ребёнка: Тынзянов Виталий Васильевич
Рождение ребёнка
11.05.1995
Сын: Тынзянов Виталий Витальевич
Отец ребёнка: Тынзянов Виталий Васильевич
Рождение ребёнка
19.06.1999
Дочь: Петухова Ольга Витальевна
Отец ребёнка: Тынзянов Виталий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно