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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1941 и 1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фёдор
Мать ребёнка: Яско Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Яско Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Яско Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яско Евдокия
Смерть
Между 1941 и 1945