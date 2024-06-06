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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1941 и 1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ПА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдор

Мать ребёнка: Яско Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Яско Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Яско Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яско Евдокия

Смерть
Между 1941 и 1945

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