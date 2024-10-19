Свириденко Петр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Сын: Свириденко Павел Петрович
Мать ребёнка: Свириденко Марина Ефимовна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Свириденко Константин Петрович
Мать ребёнка: Свириденко Марина Ефимовна
Смерть
Неизвестно