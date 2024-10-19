Свириденко Петр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свириденко Петр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свириденко Марина Ефимовна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Свириденко Павел Петрович

Мать ребёнка: Свириденко Марина Ефимовна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Свириденко Константин Петрович

Мать ребёнка: Свириденко Марина Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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