Покопцев Александр Валерьевич 30.08.1976 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Покопцев Александр Валерьевич

Автор
АП
Покопцева А.

мужской, родился 30.08.1976, Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Отец
Покопцев Валерий Алексеевич21.07.1945 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1976

Отец: Покопцев Валерий Алексеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Работа или профессия
Неизвестно

Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
28.09.2007

Жена: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Рождение ребёнка
23.10.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Рождение ребёнка
04.03.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.