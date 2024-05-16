Покопцев Александр Валерьевич
мужской, родился 30.08.1976, Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1976
Отец: Покопцев Валерий Алексеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.09.2007
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.10.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.03.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности