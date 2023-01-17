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Кривошеев Константин Юрьевич
Кривошеев Константин Юрьевич
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Место рождения
Норильск
, город Норильск, Красноярский край
Дата рождения
07.03.1986
Пол
Мужской
Отец
Кривошеев Юрий Анатольевич
1950 г.р.
Мать
Кривошеева (Рекита) Наталия Юрьевна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1986
Отец:
Кривошеев Юрий Анатольевич
Мать:
Кривошеева Наталия Юрьевна
Норильск
, город Норильск, Красноярский край
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