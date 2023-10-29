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- Ефим Егорович

Место рождения

Вешки, Бараньегорская волость, Новоторжский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1906 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1871 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вешки, Бараньегорская волость, Новоторжский уезд
Бракосочетание
Около 1901 ст.

Жена: - Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
22.09.1902 ст.

Дочь: Анна Ефимовна

Мать ребёнка: - Евдокия Степановна

Вешки, Бараньегорская волость, Новоторжский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.123-124 (Рождение №-54ж)
Рождение ребёнка
1906 ст.

Сын: Пётр Ефимович

Мать ребёнка: - Евдокия Степановна

Вешки, Бараньегорская волость, Новоторжский уезд
Смерть
После 1906 ст.

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