- Ефим Егорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1906 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1901 ст.
Жена: - Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
22.09.1902 ст.
Дочь: Анна Ефимовна
Мать ребёнка: - Евдокия Степановна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.123-124 (Рождение №-54ж)
Рождение ребёнка
1906 ст.
Сын: Пётр Ефимович
Мать ребёнка: - Евдокия Степановна
Смерть
После 1906 ст.