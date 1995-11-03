Турченков Александр Фёдорович 10.03.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Турченков Александр Фёдорович

Место рождения

х. Горин

Дата рождения

10.03.1938

Дата смерти

03.11.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1938

Отец: Турченков Фёдор Яковлевич

Мать: Турченкова (Барсова) Лукерья Сергеевна

х. Горин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турченков Владимир Александрович

Мать ребёнка: Турченкова Нина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Турченкова Нина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турченкова Нина Петровна

Смерть
03.11.1995
г. Поставы Белорусь

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