Турченков Александр Фёдорович
Место рождениях. Горин
Дата рождения10.03.1938
Дата смерти03.11.1995
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1938
х. Горин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турченков Владимир Александрович
Мать ребёнка: Турченкова Нина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Турченкова Нина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Турченкова Нина Петровна
Смерть
03.11.1995
г. Поставы Белорусь