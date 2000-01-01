Механошина Ефросинья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: не указан
деревня Гуменцева, Верхотурский уезд, Екатеринбургская губерния, РСФСР, СССР
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Место жительства
Между ?.07.1942 и ?.03.1943
деревня Гуменцева Усть-Салдинский сельсовет, Верхотурский район, Свердловская область, РСФСР, СССР
Смерть
Неизвестно