Механошина Ефросинья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Механошина Ефросинья Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Механошин Петр Иванович

Отец ребёнка: не указан

деревня Гуменцева, Верхотурский уезд, Екатеринбургская губерния, РСФСР, СССР
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Место жительства
Между ?.07.1942 и ?.03.1943
деревня Гуменцева Усть-Салдинский сельсовет, Верхотурский район, Свердловская область, РСФСР, СССР
Смерть
Неизвестно
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