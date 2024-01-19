Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1799
Сын: Смолин Иван Петрович
Ладва Тимофеевская, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1806
Рождение ребёнка
1817
Сын: Елесей Петрович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Петр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Софрон Петрович
Смерть
Неизвестно