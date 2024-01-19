Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Смолин Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Ладва Тимофеевская, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1806

Сын: Смолин Трифилий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Елесей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Петр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Софрон Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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