Кучин Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822 ст.
Отец: Кучин Иван Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1852 ст.
Сын: Кучин Петр Ильич
Мать ребёнка: Кучина Мария Егоровна
Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кучина Мария Егорова
Смерть
Неизвестно