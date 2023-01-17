Кучин Илья Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучин Илья Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1823 г.р.

Дети

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822 ст.

Отец: Кучин Иван Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1852 ст.

Сын: Кучин Петр Ильич

Мать ребёнка: Кучина Мария Егоровна

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучина Мария Егорова

Смерть
Неизвестно
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