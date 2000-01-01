Зарбашев Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1943
Дата смерти?.04.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Зарбашева Елена Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1966
Сын: Зарбашев Борис Викторович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зарбашева ? ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зарбашев Алексей Викторович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зарбашева Любовь Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.04.1994