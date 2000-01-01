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Зарбашев Виктор Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1943

Дата смерти

?.04.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: Зарбашев Алексей Григорьевич

Мать: Зарбашева Акулина Федоровна

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Зарбашева Елена Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1966

Сын: Зарбашев Борис Викторович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зарбашева ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарбашев Алексей Викторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зарбашева Любовь Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
?.04.1994
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