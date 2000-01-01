Рублёв Иван Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Рублёв Артемий Иванович
Мать: Рублёва ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Рублёва Ирина Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рублёва Ирина Леонтьевна
Смерть
Неизвестно