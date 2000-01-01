Рублёв Иван Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублёв Иван Артемьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Рублёв Артемий Иванович

Мать: Рублёва ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Рублёва Ирина Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рублёва Ирина Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рублёва Ирина Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рублёва Ирина Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рублёва Ирина Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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