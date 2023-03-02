Сковородкина (Ивакина) Любовь Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сковородкина (Ивакина) Любовь Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1942

Отец: Бичка (бичков) Константин Николаевич

Мать: Анна Мироновна

Рождение ребёнка
30.07.1963

Дочь: Лымарь Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Сковородкин Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
13.02.1966

Дочь: Рубинштейн Нина Владимировна

Отец ребёнка: Сковородкин Владимир Владимирович

станица Новосергиевская
Рождение ребёнка
16.12.1970

Дочь: Горшенина Людимла Владимировна

Отец ребёнка: Сковородкин Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
28.02.1974

Дочь: Тяско Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Сковородкин Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
22.08.1975

Дочь: Чигридова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Сковородкин Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
22.04.1977

Сын: Сковородкин Константин Владимирович

Отец ребёнка: Сковородкин Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
14.04.?

Сын: Сковородкин Василий Владимирович

Отец ребёнка: Сковородкин Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сковородкин Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Сковородкин Владимир Владимирович

Место жительства
Неизвестно
посёлок Ковалёвка
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