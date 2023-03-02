Сковородкина (Ивакина) Любовь Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1942
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1942
Рождение ребёнка
30.07.1963
Дочь: Лымарь Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Сковородкин Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
13.02.1966
Дочь: Рубинштейн Нина Владимировна
Отец ребёнка: Сковородкин Владимир Владимирович
станица Новосергиевская
Рождение ребёнка
16.12.1970
Дочь: Горшенина Людимла Владимировна
Отец ребёнка: Сковородкин Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
28.02.1974
Дочь: Тяско Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Сковородкин Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
22.08.1975
Дочь: Чигридова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Сковородкин Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
22.04.1977
Сын: Сковородкин Константин Владимирович
Отец ребёнка: Сковородкин Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
14.04.?
Сын: Сковородкин Василий Владимирович
Отец ребёнка: Сковородкин Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сковородкин Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Сковородкин Владимир Владимирович
Место жительства
Неизвестно
посёлок Ковалёвка