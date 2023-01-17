Нефёдова Татьяна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1927
Дата смерти18.05.1982
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1927
Отец: Нефёдов Матвей
Мать: Нефёдова Ефросиния
родилась в деревне Рядиловка Белгородского района
Рождение ребёнка
06.05.1954
Дочь: Овчаренко Вера Матвеевна
Отец ребёнка: Новиков Матвей Давыдович
Рождение ребёнка
21.12.1957
Дочь: Гриценко Надежда Матвеевна
Отец ребёнка: Новиков Матвей Давыдович
место рождения г. Есиль, Акмолинская область, Казахстан
Рождение ребёнка
07.08.1960
Дочь: Ладыгина Любовь Матвеевна
Отец ребёнка: Новиков Матвей Давыдович
место рождения г.Есиль, Акмолинская область, Казахстан
Рождение ребёнка
09.02.1964
Дочь: Сипакова Светлана Матвеевна
Отец ребёнка: Новиков Матвей Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.05.1982