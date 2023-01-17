Нефёдова Татьяна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефёдова Татьяна Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1927

Дата смерти

18.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1927

Отец: Нефёдов Матвей

Мать: Нефёдова Ефросиния

родилась в деревне Рядиловка Белгородского района
Рождение ребёнка
06.05.1954

Дочь: Овчаренко Вера Матвеевна

Отец ребёнка: Новиков Матвей Давыдович

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
21.12.1957

Дочь: Гриценко Надежда Матвеевна

Отец ребёнка: Новиков Матвей Давыдович

место рождения г. Есиль, Акмолинская область, Казахстан
Рождение ребёнка
07.08.1960

Дочь: Ладыгина Любовь Матвеевна

Отец ребёнка: Новиков Матвей Давыдович

место рождения г.Есиль, Акмолинская область, Казахстан
Рождение ребёнка
09.02.1964

Дочь: Сипакова Светлана Матвеевна

Отец ребёнка: Новиков Матвей Давыдович

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Матвей Давыдович

Смерть
18.05.1982
Белгород, город Белгород, Белгородская область
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