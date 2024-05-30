Третьякова (Третьякова) Анна Ануфриева
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти1990
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Третьяков Ануфрий
Мать: Третьякова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Сын: Третьяков Николай Егорович
Отец ребёнка: Третьяков Егор Михайлович
Рождение ребёнка
16.01.1932
Дочь: Третьякова (Третьякова) Анисия Егоровна
Отец ребёнка: Третьяков Егор Михайлович
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Рожкина (Третьякова) Нина Егоровна
Отец ребёнка: Третьяков Егор Михайлович
Рождение ребёнка
1949
Сын: Третьяков Анатолий Егорович
Отец ребёнка: Третьяков Егор Михайлович
Смерть
1990