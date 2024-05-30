Третьякова (Третьякова) Анна Ануфриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Третьякова) Анна Ануфриева

Место рождения

Горскино, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Третьяков Ануфрий

Мать: Третьякова Екатерина

Горскино, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Егор Михайлович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Третьяков Николай Егорович

Отец ребёнка: Третьяков Егор Михайлович

Горскино, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.01.1932

Дочь: Третьякова (Третьякова) Анисия Егоровна

Отец ребёнка: Третьяков Егор Михайлович

Горскино, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Рожкина (Третьякова) Нина Егоровна

Отец ребёнка: Третьяков Егор Михайлович

Бутка, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1949

Сын: Третьяков Анатолий Егорович

Отец ребёнка: Третьяков Егор Михайлович

Бутка, Талицкий, Свердловская область
Смерть
1990
Бутка, Талицкий, Свердловская область

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