Мурзина Татьяна 1670 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзина Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзин Кирил Елфимов

Рождение ребёнка
1701

Дочь: (Мурзина) Степанида Кирилова

Отец ребёнка: Мурзин Кирил Елфимов

Рождение ребёнка
1703

Дочь: (Мурзина) Федосья Кирилова

Отец ребёнка: Мурзин Кирил Елфимов

Рождение ребёнка
1704

Сын: Мурзин Павел Кирилов

Отец ребёнка: Мурзин Кирил Елфимов

Рождение ребёнка
1705

Дочь: (Мурзина) Олена (Алена) Кирилова

Отец ребёнка: Мурзин Кирил Елфимов

Рождение ребёнка
1707

Сын: Мурзин Илья Кирилов

Отец ребёнка: Мурзин Кирил Елфимов

Рождение ребёнка
1709

Сын: Мурзин Елфим Кирилов

Отец ребёнка: Мурзин Кирил Елфимов

Смерть
Неизвестно

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