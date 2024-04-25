Мурзина Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мурзин Кирил Елфимов
Рождение ребёнка
1701
Дочь: (Мурзина) Степанида Кирилова
Отец ребёнка: Мурзин Кирил Елфимов
Рождение ребёнка
1703
Дочь: (Мурзина) Федосья Кирилова
Отец ребёнка: Мурзин Кирил Елфимов
Рождение ребёнка
1704
Сын: Мурзин Павел Кирилов
Отец ребёнка: Мурзин Кирил Елфимов
Рождение ребёнка
1705
Дочь: (Мурзина) Олена (Алена) Кирилова
Отец ребёнка: Мурзин Кирил Елфимов
Рождение ребёнка
1707
Сын: Мурзин Илья Кирилов
Отец ребёнка: Мурзин Кирил Елфимов
Рождение ребёнка
1709
Сын: Мурзин Елфим Кирилов
Отец ребёнка: Мурзин Кирил Елфимов
Смерть
Неизвестно