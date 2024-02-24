Иванец Зоя Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванец Зоя Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1954

Сын: Иванец Александр Даниилович

Отец ребёнка: Иванец Даниил Савельевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванец Сергей Даниилович

Отец ребёнка: Иванец Даниил Савельевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванец Даниил Савельевич

Зметнев, Чернігівська область
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