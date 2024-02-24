Иванец Зоя Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.10.1954
Сын: Иванец Александр Даниилович
Отец ребёнка: Иванец Даниил Савельевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванец Даниил Савельевич
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Зметнев, Чернігівська область