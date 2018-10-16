Балабаев Евгений Васильевич
Место рождения
Дата рождения16.11.1956
Дата смерти16.10.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
24.02.1979
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1980
Дочь: Грузнова Татьяна Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.01.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.10.2018
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Городковское кладбище