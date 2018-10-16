Балабаев Евгений Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалабаев Евгений Васильевич

Балабаев Евгений Васильевич

Место рождения

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

16.11.1956

Дата смерти

16.10.2018

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1956

Отец: Балабаев Василий Григорьевич

Мать: Балабаева (Дубровина) Нина Васильевна

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Бракосочетание
24.02.1979

Жена: скрыто настройками приватности

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1980

Дочь: Грузнова Татьяна Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.01.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Смерть
16.10.2018
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Городковское кладбище

Мы используем куки для улучшения работы сайта.