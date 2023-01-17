Мироедов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мироедов Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1915

Дата смерти

30.08.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1942

Дочь: Присухина Жанна Александровна

Мать ребёнка: Тимченко-Мироедова Фаина Денисовна

Новопокровка, Красноармейский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
23.02.1944

Сын: Мироедов Григорий Александрович

Мать ребёнка: Тимченко-Мироедова Фаина Денисовна

Смерть
30.08.1962
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