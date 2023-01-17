Мироедов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1915
Дата смерти30.08.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.08.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1942
Дочь: Присухина Жанна Александровна
Мать ребёнка: Тимченко-Мироедова Фаина Денисовна
Новопокровка, Красноармейский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
23.02.1944
Сын: Мироедов Григорий Александрович
Мать ребёнка: Тимченко-Мироедова Фаина Денисовна
Смерть
30.08.1962