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Кондин владимир прокопьевич
Кондин владимир прокопьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.12.1968
Пол
Мужской
Отец
Кондин Прокопий петрович
Мать
Кондина (Гындышева) софья константиновна
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1968
Отец:
Кондин Прокопий петрович
Мать:
Кондина софья константиновна
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