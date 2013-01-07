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Кондин владимир прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1968

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1968

Отец: Кондин Прокопий петрович

Мать: Кондина софья константиновна

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