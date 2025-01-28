Князев Александр Григорьевич 08.11.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Князев Александр Григорьевич

Место рождения

Шестова, Гавриловская волость, Суздальский уезд

Дата рождения

08.11.1914

Дата смерти

30.07.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1914

Отец: Князев Григорий

Мать: не указана

Шестова, Гавриловская волость, Суздальский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Князева (Семёнова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев Виталий Александрович

Мать ребёнка: Князева (Семёнова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
14.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Князева (Семёнова) Мария Михайловна

Смерть
30.07.1942

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