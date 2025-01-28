Князев Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения08.11.1914
Дата смерти30.07.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1914
Отец: Князев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князев Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Князева (Семёнова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князев Виталий Александрович
Мать ребёнка: Князева (Семёнова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
14.11.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Князева (Семёнова) Мария Михайловна
Смерть
30.07.1942