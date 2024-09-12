Зубарева (Тимкина) Зоя Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1929
Дочь: Локотаева Алефтина Ивановна
Отец ребёнка: Зубарев Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
21.10.1934
Рождение ребёнка
15.03.1939
Рождение ребёнка
09.08.1946
Рождение ребёнка
03.08.1953
Смерть
Неизвестно