Зубарева (Тимкина) Зоя Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарева (Тимкина) Зоя Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубарев Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
04.12.1929

Дочь: Локотаева Алефтина Ивановна

Отец ребёнка: Зубарев Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
21.10.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубарев Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
15.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубарев Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
09.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубарев Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
03.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубарев Иван Игнатьевич

Смерть
Неизвестно

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