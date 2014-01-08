Шимберг Матвей (Мордух) Гершкович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шимберг Матвей (Мордух) Гершкович

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Место рождения

Володарка, Украина

Дата рождения

13.05.1900

Дата смерти

04.06.1976

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1900

Отец: Шимберг Герш

Мать: не указана

Володарка, Украина
Рождение ребёнка
05.12.1924

Дочь: Тимкова Дина Матвеевна

Мать ребёнка: Шимберг Татьяна Иосифовна

Рождение ребёнка
15.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шимберг Татьяна Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шимберг Татьяна Иосифовна

Смерть
04.06.1976
Днепропетровск, Украина
Похороны
Неизвестно
Днепропетровск
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