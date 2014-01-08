Шимберг Матвей (Мордух) Гершкович
Место рожденияВолодарка, Украина
Дата рождения13.05.1900
Дата смерти04.06.1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1900
Отец: Шимберг Герш
Мать: не указана
Володарка, Украина
Рождение ребёнка
05.12.1924
Дочь: Тимкова Дина Матвеевна
Мать ребёнка: Шимберг Татьяна Иосифовна
Рождение ребёнка
15.02.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шимберг Татьяна Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.06.1976
Днепропетровск, Украина
Похороны
Неизвестно
Днепропетровск