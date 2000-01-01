Волков Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1980
Сын: Волков Николай Александрович
Мать ребёнка: Волкова Галина Алексеевна
Рождение ребёнка
05.04.1985
Дочь: Волкова Марина Александровна
Мать ребёнка: Волкова Галина Алексеевна
Смерть
Неизвестно