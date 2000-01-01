Волков Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Александр Николаевич

Волков Александр Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1980

Сын: Волков Николай Александрович

Мать ребёнка: Волкова Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
05.04.1985

Дочь: Волкова Марина Александровна

Мать ребёнка: Волкова Галина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close