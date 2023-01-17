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Калужинов Константин Михайлович

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

26.07.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Калужинов Михаил Алексеевич

Мать: Калужинова Анна Павловна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
02.09.1888 ст.

Сын: Калужинов Иван Константинович

Мать ребёнка: Калужинова Пелагея Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.12.1892 ст.

Дочь: Калужинова Варвара Константиновна

Мать ребёнка: Калужинова Пелагея Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужинова Наталья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужинова Пелагея Ивановна

Смерть
26.07.1908 ст.
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