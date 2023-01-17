Калужинов Константин Михайлович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти26.07.1908 ст.
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Рождение ребёнка
02.09.1888 ст.
Сын: Калужинов Иван Константинович
Мать ребёнка: Калужинова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
01.12.1892 ст.
Дочь: Калужинова Варвара Константиновна
Мать ребёнка: Калужинова Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.07.1908 ст.