Иосиф Маркович
Место рождения
Дата рождения01.04.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1876
Отец: Марк Андреевич
Мать: Прасковья Ильинична
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1876
Военная служба
1904
Бракосочетание
23.01.1904
Жена: Устинья Семёновна
Рождение ребёнка
23.10.1904
Дочь: Екатерина Иосифовна
Мать ребёнка: Устинья Семёновна
Рождение ребёнка
13.03.1907
Дочь: Александра Иосифовна
Мать ребёнка: Устинья Семёновна
Рождение ребёнка
26.01.1909
Дочь: Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Устинья Семёновна
Рождение ребёнка
10.08.1910
Сын: Лебедев Василий Иосифович
Мать ребёнка: Устинья Семёновна
Рождение ребёнка
24.12.1912
Дочь: Домна Иосифовна
Мать ребёнка: Устинья Семёновна
Рождение ребёнка
11.03.1915
Дочь: Анастасия Иосифовна
Мать ребёнка: Устинья Семёновна