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Иосиф Маркович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

01.04.1876

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1876

Отец: Марк Андреевич

Мать: Прасковья Ильинична

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1876
Военная служба
1904
Бракосочетание
23.01.1904

Жена: Устинья Семёновна

Рождение ребёнка
23.10.1904

Дочь: Екатерина Иосифовна

Мать ребёнка: Устинья Семёновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
13.03.1907

Дочь: Александра Иосифовна

Мать ребёнка: Устинья Семёновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.01.1909

Дочь: Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Устинья Семёновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
10.08.1910

Сын: Лебедев Василий Иосифович

Мать ребёнка: Устинья Семёновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
24.12.1912

Дочь: Домна Иосифовна

Мать ребёнка: Устинья Семёновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
11.03.1915

Дочь: Анастасия Иосифовна

Мать ребёнка: Устинья Семёновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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