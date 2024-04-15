Порядин Василий Моисеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Порядина) Ефимия
Рождение ребёнка
20.04.1802
Дочь: Трихина Васильевна
Мать ребёнка: (Порядина) Ефимия
Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно