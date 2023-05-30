Смирнова (Королева) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.04.1899
Раменки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
10.07.1901
Отец ребёнка: Смирнов Николай Макарович
Рождение ребёнка
18.06.1903
Дочь: Смирнова Агриппина Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Николай Макарович
Рождение ребёнка
26.02.1905
Дочь: Смирнова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Николай Макарович
Рождение ребёнка
15.04.1907
Отец ребёнка: Смирнов Николай Макарович
Рождение ребёнка
23.09.1910
Дочь: Смирнова Ираида Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Николай Макарович
Рождение ребёнка
24.03.1913
Дочь: Смирнова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Николай Макарович
Рождение ребёнка
30.05.1915
Отец ребёнка: Смирнов Николай Макарович
Смерть
Неизвестно