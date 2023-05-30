Смирнова (Королева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Королева) Мария Ивановна

Место рождения

Мелентеево, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Мелентеево, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
25.04.1899

Муж: Смирнов Николай Макарович

Раменки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
10.07.1901

Сын: Смирнов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Смирнов Николай Макарович

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
18.06.1903

Дочь: Смирнова Агриппина Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай Макарович

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
26.02.1905

Дочь: Смирнова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай Макарович

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
15.04.1907

Сын: Смирнов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Смирнов Николай Макарович

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
23.09.1910

Дочь: Смирнова Ираида Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай Макарович

Рождение ребёнка
24.03.1913

Дочь: Смирнова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай Макарович

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
30.05.1915

Сын: Смирнов Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Смирнов Николай Макарович

Березняки, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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