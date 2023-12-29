Грешилов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грешилов Александр

Место рождения

поселок Красный Чикой, Читинская область, Забайкальский край, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно

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