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Катаев Виталий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1972

Отец: Катаев Владимир

Мать: Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катаев Владимир Витальевич

Мать ребёнка: Ирина?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катаев Григорий? Витальевич

Мать ребёнка: Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Витальевна

Мать ребёнка: Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катаев Виктор Витальевич

Мать ребёнка: Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светлана

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