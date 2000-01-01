Катаев Виталий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1972
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1972
Отец: Катаев Владимир
Мать: Лидия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катаев Владимир Витальевич
Мать ребёнка: Ирина?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катаев Григорий? Витальевич
Мать ребёнка: Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Витальевна
Мать ребёнка: Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Светлана