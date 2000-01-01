Латышев Давыд Климонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышев Давыд Климонтович

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Место рождения

д. Орешкова

Дата рождения

1761

Дата смерти

09.01.1833

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Латышев Климонт

Мать: не указана

д. Орешкова
Рождение ребёнка
20.07.1811

Сын: Латышев Илья Давыдович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1814

Дочь: Латышева Ксения Давыдовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
09.01.1833
д. Орешкова
http://pokolenia.permkrai.ru/records/view/816001 http://pokolenia.permkrai.ru/records/view/1220751
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