Латышев Давыд Климонтович
Место рожденияд. Орешкова
Дата рождения1761
Дата смерти09.01.1833
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Латышев Климонт
Мать: не указана
д. Орешкова
Рождение ребёнка
20.07.1811
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1814
Дочь: Латышева Ксения Давыдовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
09.01.1833
д. Орешкова
http://pokolenia.permkrai.ru/records/view/816001 http://pokolenia.permkrai.ru/records/view/1220751