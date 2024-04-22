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Гудков Александр Иванович

Место рождения

Долговерясы, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

08.08.1966

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1931 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1966

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Гудкова Мария Ивановна

Долговерясы, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.09.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Гумны, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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