Гудков Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения08.08.1966
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1966
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Гудкова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.09.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Гумны, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности