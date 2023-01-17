Хеге (Hege) Мария Каролина (Maria Carolina) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хеге (Hege) Мария Каролина (Maria Carolina)

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Место рождения

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

16.04.1771

Дата смерти

1812 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1771

Отец: Хеге Франц

Мать: Вольфф Мария Елизавета

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Рейнбольд Михаэль

Отец ребёнка: Рейнбольд Игнатц

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
08.05.1802

Муж: Кнолль Георг Адам

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
08.05.1802

Муж: не указан

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
04.08.1804

Дочь: Кнолль Мария Анна Юлиана

Отец ребёнка: Кнолль Георг Адам

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1808 ст.
Кучурган, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рейнбольд Игнатц

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кнолль Георг Пауль

Отец ребёнка: Кнолль Георг Адам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кнолль Катарина Мария Ева

Отец ребёнка: Кнолль Георг Адам

Смерть
1812 ст.
Кучурган, Одеська область
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