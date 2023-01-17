Хеге (Hege) Мария Каролина (Maria Carolina)
Место рожденияСельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения16.04.1771
Дата смерти1812 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
16.04.1771
Отец: Хеге Франц
Мать: Вольфф Мария Елизавета
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1794 ст.
Сын: Рейнбольд Михаэль
Отец ребёнка: Рейнбольд Игнатц
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
08.05.1802
Муж: Кнолль Георг Адам
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
08.05.1802
Муж: не указан
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
04.08.1804
Дочь: Кнолль Мария Анна Юлиана
Отец ребёнка: Кнолль Георг Адам
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1808 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рейнбольд Игнатц
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кнолль Георг Пауль
Отец ребёнка: Кнолль Георг Адам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кнолль Катарина Мария Ева
Отец ребёнка: Кнолль Георг Адам
Смерть
1812 ст.