Пиндюр Виктория Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1990
Отец: Мусатов Валерий Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.2011
Отец ребёнка: Пиндюр Иван
Рождение ребёнка
15.02.2021
Дочь: Пиндюр Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Пиндюр Иван
Ялта, Ялта, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пиндюр Иван