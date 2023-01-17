Пиндюр Виктория Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пиндюр Виктория Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1990

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1990

Отец: Мусатов Валерий Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.2011

Сын: Пиндюр Андрей Иванович

Отец ребёнка: Пиндюр Иван

Рождение ребёнка
15.02.2021

Дочь: Пиндюр Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Пиндюр Иван

Ялта, Ялта, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пиндюр Иван

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