Перевозкин Александр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПеревозкин Александр Егорович

Перевозкин Александр Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перевозкин Егор Иванович

Мать: Перевозкина (Морова) Нелли Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевозкин Никита Александрович

Мать ребёнка: Перевозкина Кремер Марина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перевозкина Кремер Марина Викторовна

Рождение ребёнка
22.07.1998

Сын: Перевозкин Егор Александрович

Мать ребёнка: Перевозкина Кремер Марина Викторовна

Рождение ребёнка
18.11.2014

Сын: Перевозкин Иван Александрович

Мать ребёнка: Перевозкина Кремер Марина Викторовна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.