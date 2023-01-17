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Жаров Николай Алексеевич

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Место рождения

Михайловское, Домодедово, Московская область

Дата рождения

03.05.1912 ст.

Дата смерти

02.04.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1912 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайловское, Домодедово, Московская область
Ранение
20.03.1943
сквозное ранение левого бедра и левой голени с повреждением малого берцового нерва
Военная служба
Неизвестно
Воинское звание: красноармеец Дожность и спеициальность: Разведчик Последнее место службы: СЗФ 140 сп (стрелковый полк)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
02.04.1942
умер от ран в ЭГ 448 (эвакуационный госпиталь 448, г.Ярославль)
Похороны
04.04.1942
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Ярославская обл., г. Ярославль, Леонтьевское кладбище
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